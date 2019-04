Força Aérea admite que avião militar português invadiu espaço aéreo da Finlândia "inadvertidamente"

Força militar afirma que o sucedido foi consequência de uma manobra em voo.

19:11

A aeronave da Força Aérea que invadiu o espaço aéreo da Finlândia é um avião destacado na Polónia no âmbito da operação Assurance Measures da NATO.



Segundo um comunicado enviado pela Força Aérea, o avião "entrou inadvertidamente no espaço aéreo" daquele país.

"A missão decorria no Mar Báltico, entre a Estónia e a Finlândia, quando a tripulação do P-3C CUP+ efetuou uma correção de rumo e não conseguiu evitar que o raio de volta ultrapassasse em cerca de 0,3 milhas náuticas (500 metros) o limite do espaço aéreo daquele país", lê-se no comunicado



A Força militar afirma ainda que o sucedido não foi premeditado, mas sim "uma consequência de uma manobra em voo".



O Ministério da Defesa da Finlândia tinha anunciado esta terça-feira que um avião de vigilância português violou o seu espaço aéreo e contactou as autoridades portuguesas, que ficaram encarregues de analisar a informação.



Uma porta-voz da Defesa finlandesa, Niina Hyrsky, disse à imprensa que o incidente ocorreu na segunda-feira, às 06h00, a sudoeste da capital, Helsínquia.



Portugal participa em várias operações da NATO no leste da Europa, designadamente na Polónia, onde tem destacados caças F-16 e aeronaves de patrulhamento marítimo P3-C.



A Finlândia não é membro da NATO.