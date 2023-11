Pelo menos 60 pilotos aviadores ‘voaram’ da Força Aérea nos últimos dez anos, pedindo por vontade própria o abate aos quadros permanentes: na esmagadora maioria para trabalhar na aviação civil, onde em média recebem o triplo do ordenado. Este ano, e até 2 de novembro, é já o segundo pior da década, com a saída de dez pilotos - em dois anos de pandemia não houve pedidos de abate porque as companhias aéreas não contrataram devido à crise na aviação mundial.









