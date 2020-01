Força Aérea envolvida em polémica com relógios

A tradição das bases aéreas e esquadras de voo de contratar edições exclusivas e limitadas de relógios, para celebrar aniversários, gerou agora polémica porque a Base Aérea 5, dos F16, em Monte Real, adquiriu à empresa Torres Distribuição 200 modelos Nautica BA5 2019 para vender a militares e civis nos seu 60º aniversário, ficando cada um deles a 269 €, quando o preço de venda ao público nas lojas é de 590€.Para evitar concurso público, foi invocada uma alínea referente à "criação ou aquisição de uma obra de arte".A Força Aérea justifica com "as características únicas e exclusivas, integradas no relógio e no estojo, criados de propósito e em exclusivo".