Força Aérea gasta 2,1 milhões para radares dos F16

Despacho foi publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Por J.C.R. | 08:34

Um despacho do ministro da Defesa Nacional e do secretário de Estado do Orçamento, publicado esta quarta-feira em Diário da República, autoriza a Força Aérea a gastar 2,1 milhões de euros entre 2018 e 2020 na "aquisição de bens e serviços para o sistema de radar do sistema de armas F16".



A medida dá capacidade à Força Aérea para efetuar um novo contrato de manutenção dos radares, indispensável para manter estas aeronaves operacionais e com capacidade de resposta para as missões em que está inserida.