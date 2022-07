Para garantir que terá pilotos para operar a ‘frota dos fogos’ - conjunto de pelo menos 14 aviões e helicópteros que o Estado vai adquirir até 2026 - a Força Aérea lançou um concurso para oficiais pilotos a contrato, mais baratos e que levam menos tempo a formar que os pilotos aviadores da Academia. Os candidatos a pilotos em regime de contrato de no mínimo 6 anos têm de ter entre 18 e 27 anos, com qualquer licenciatura ou mestrado, desde que concluído o Secundário com aproveitamento a Matemática A.









Ver comentários