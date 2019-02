Força Aérea mostra resgate a navio sob condições meteorológicas adversas

Homem, com nacionalidade grega e 47 anos, precisava de assistência médica com urgência.

A Força Aérea resgatou este sábado à tarde o comandante do navio grego "Minerva Gloria", que navegava a 420 quilómetros a sudoeste da Ilha Terceira.



O homem, com nacionalidade grega e 47 anos, apresentava um estado clínico muito grave e precisava de assistência médica com urgência, tendo sido resgatado do navio pela tripulação da Esquadra 751 - "Pumas", que opera o helicóptero EH-101 Merlin.



De acordo com um comunicado enviado pela Força Aérea, as condições metereológicas adversas no local do resgate obrigaram a recorrer a uma "aeronave P-3C CUP +, operada pela Esquadra 601 - "Lobos", que descolou da Base Aérea N.º 11 (BA11), em Beja, pelas 11h30" e chegou ao navio grego pelas 15h30.



"O EH101 que tinha descolado da Base Aérea Nº4 (BA4), nas Lajes, pelas 11h45 , chegou ao navio pelas 15h35, tendo abandonado a zona de operações pelas 15h55" descreve ainda a Força Aérea.

O comandante do navio foi resgatado e transportado até ao Aeroporto João Paulo II de Ponta Delgada, de onde foi encaminhado para o Hospital do Divino Espírito Santo.