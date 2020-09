Força aérea pára drones que detetam incêndios

A Força Aérea mandou este sábado parar os seus novos drones de vigilância aérea e deteção de fogos florestais, após um dos seis aparelhos operacionais - de um contrato de 12 que custou 4,5 milhões de euros e já deveria estar totalmente cumprido - ter avariado e obrigado o operador (um militar na base de Beja) a comandar uma aterragem forçada no Torrão, Alcácer do Sal.A decisão obriga a Força Aérea a utilizar aeronaves tripuladas nas missões, agravando os custos em dezenas de milhares de euros. O drone, em operação desde 27 de agosto e que deve cobrir todo o Sul, largou de Beja às 11h10. Às 11h40 o operador teve de fazer a aterragem forçada num descampado.Catorze distritos do País entraram este domingo, pelo menos até à noite de terça-feira, em situação de alerta devido ao grave risco de fogos florestais.