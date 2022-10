Um homem italiano de 75 anos teve de ser resgatado de um navio ao largo de Lisboa.O alerta foi dado pelo médico da tripulação que reportou os sintomas do homem e pediu o socorro.A missão contou com o apoio da Força Aérea Portuguesa que transportou o paciente para a Base Militar Aérea de Figo Maduro, no Aeroporto de Lisboa.O homem foi depois transportado para o hospital.