Força Aérea resgata dois homens em simultâneo no Oceano Atlântico

A Força aérea resgatou esta segunda-feira dois homens em simultâneo, que navegavam em duas embarcações diferentes no Oceano Atlântico.



Em comunicado, a Força Aérea refere que foram acionados quatro meios para as operações de salvamento, nomeadamente dois helicópteros e dois aviões C-294M.





O helicóptero EH-101 Merlin, da Base das Lages, foi ativado pelas 06h45, para resgatar um indivíduo que se encontrava a bordo do navio "INDEPENDENT SPIRIT". Trinta minutos depois, foi ativado outro meio aéreo, da Base Aérea do Montijo, para resgatar um segundo homem que se encontrava a bordo do navio "CARMEN", a 445 quilómetros do Montijo.Foram ainda acionadas duas aeronaves C-294M para o apoio às missões de resgate.

À chegada às Lajes, o tripulante do "INDEPENDENT SPIRIT" foi encaminhado para uma unidade hospitalar, tal como o indivíduo que se encontrava a bordo do navio "CARMEN", na chegada a Lisboa.