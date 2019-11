Força Aérea resgata dois tripulantes a sul do Montijo

Duas missões da esquadra de helicópteros da Força Aérea permitiram resgatar dois tripulantes com problemas de saúde e que estavam a bordo de navios mercantes.A primeira situação ocorreu a bordo do ‘MSC Preziosa’, a 217 quilómetros a sul do Montijo. O doente foi resgatado por tripulantes de um EH-101 Merlin.No ‘Maria S. Merian’, outro tripulante foi resgatado perto do cabo de São Vicente e levado ao hospital.