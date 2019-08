Força Aérea resgata duas pessoas de embarcação a 530 quilómetros da Base do Montijo

A Força Aérea resgatou, na madrugada deste sábado, dois homens suecos, de 64 anos, a 530 quilómetros do Montijo.



De acordo com um comunicado da Força Aérea, os dois indivíduos "haviam sido resgatados de um veleiro pelo navio mercante MAFRET MARAGE".

"Os homens necessitavam de assistência médica urgente e foram recuperados da embarcação francesa a cerca de 530 quilómetros a noroeste do Montijo, pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6 (Montijo)", pode ler-se no comunicado.



Os dois suecos foram transportados para o Aeródromo de Manobra N.º 1, em Ovar. Posteriormente seguiram numa ambulância dos Bombeiros de Esmoriz para o Hospital de Santa Maria da Feira.