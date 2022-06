A força aérea resgatou um homem de 48 anos de um navio com uma bandeira de Malta que precisava de cuidados médicos urgentes. O resgate aconteceu a pouco mais de 110 quilómetros a noroeste do Montijo, depois de um helicóptero ter descolado da base aérea n.º6.O homem, tripulante de nacionalidade turca foi retirado com sucesso e transportado para Lisboa.