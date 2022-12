Força Aérea resgata seis pessoas à deriva em alto mar

A Força Aérea resgatou, este domingo e segunda-feira, seis pessoas que se encontravam em diferentes embarcações à deriva em alto mar.O primeiro alerta surgiu, este domingo, cerca das 18h55 para "para resgatar uma mulher de 54 anos que se encontrava a bordo de um navio britânico, a 255km a noroeste do Montijo", pode ler-se em comunicado.A segunda missão decorreu "quando o EH-101 Merlin, em alerta permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo, foi chamado para realizar buscas por um veleiro com cinco pessoas a bordo", concluí a Força Aérea em nota.A missão durou 3h45.