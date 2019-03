Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força Aérea resgata três pessoas no mar numa semana

Português de 50 anos entre os tripulantes resgatados nos Açores e na Madeira.

18:06

Três missões de resgate foram realizadas pela Força Aérea esta semana, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, na sequência de assistência médica urgente a tripulantes que foram encaminhados para unidades hospitalares.



Segundo pode ler-se em comunicado, o primeiro resgate aconteceu no dia 25 de fevereiro, com a Base Aérea N.º 4 a ser ativada para resgatar um tripulante português de 50 anos, a 230 quilómetros a sudoeste das Lajes.



Uma mulher de 56 anos, de nacionalidade ucraniana, também foi resgatada, desta feita no navio de carga Renate, a 145 quilómetros a nordeste do Porto Santo.



Mais tarde, esta quinta-feira, um indonésio de 36 anos ficou ferido e foi igualmente resgatado, a 230 quilómetros a nordeste das Lajes.