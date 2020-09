A Força Aérea, em conjunto com a Marinha portuguesa, resgatou este domingo um passageiro de uma embarcação.



De acordo com as autoridades, o homem, de 60 anos, estava a bordo do "Estrela de Ancora", a cerca de 240 km a noroeste do Montijo e precisava de assistência médica urgente.



que se encontrava em alerta na Base Aérea N.º 6, no Montijo, esteve nas operações de resgate, assim como um C-295M, da Esquadra 502 - "Elefantes".



O homem foi posteriormente transportado ao hospital.