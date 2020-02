Força Aérea resgata tripulante de navio que necessitava de assistência médica urgente

Um tripulante do navio "Vizconde de Eza" foi resgatado este domingo de madrugada pela Força Aérea. De acordo com um comunicado oficial desta força de segurança, o homem precisava de assistência médica urgente.



O indivíduo, que foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6, encontrava-se na embarcação que "navegava a cerca de 54 km a Noroeste do Montijo".





Após o resgate, foi transportado para uma Unidade Hospitalar, em Lisboa.

Ainda durante a madrugada deste domingo, a Força Aérea, através da Esquadra 502 - "Elefantes", realizou uma missão de transporte de órgãos para transplante em território nacional.

"Foi empenhada uma aeronave C-295M, que descolou às 02h15 da Base Aérea N.º 6, no Montijo, tendo regressado às 10h13", dá conta o comunicado oficial.