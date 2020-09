Força Aérea retoma missões de vigilância aérea com Aeronaves Não Tripuladas

A Força Aérea anunciou, ao final da tarde desta quinta-feira, que retomou os voos dos drones de vigilância e deteção de incêndios florestais, após a interrupção provocada pela aterragem forçada de um desses aparelhos, sábado, no Torrão, Alcácer do Sal.

De acordo com o relatório de investigação, o incidente foi provocado por uma falha mecânica que causou o desacoplamento do motor à hélice da aeronave [drone], assinala a Força Aérea. As recomendações do relatório foram implementadas, assegura.