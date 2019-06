Força Aérea sem recrutas para garantir operações

A redução no número de recrutas que se tem feito sentir nos últimos anos está a afetar o funcionamento normal da Força Aérea, e teme-se que, caso a situação não seja invertida, o sistema possa ter dificuldades cada vez maiores em renovar-se no futuro."Estamos com dificuldades no recrutamento e não estamos a conseguir fixar os nossos contratados", revelou este sábado o general Joaquim Borrego, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea."A falta de recrutas estende-se por todos os ramos das forças armadas, e está a acontecer em todo o continente europeu", acrescentou.À margem das comemorações do 67º aniversário da Força Aérea Portuguesa, que foi assinalado com um festival aéreo na Base Aérea Nº5, em Monte Real, o responsável explicou que o problema passa pela altura em que os jovens são interpelados para se juntarem às Forças Armadas."Estamos a chegar aos jovens tarde demais", disse o general. "Não podemos só tentar chegar a eles no secundário. Nessa altura, a maior parte já decidiu o que quer fazer no futuro", considerou.Para combater a falta de recrutas, a Força Aérea está a apostar em eventos como o deste sábado , que contou com a presença de centenas de visitantes para assistir às acrobacias dos pilotos convidados.Este sábado, o aniversário da Força Aérea contou com a perícia de vários pilotos nacionais, com a presença de uma equipa de sete pilotos marroquinos, que voavam em aviões monolugares, e de uma equipa de pilotos de helicóptero espanhóis. Nos hangares e na pista foram ‘estacionadas’ várias aeronaves, disponíveis para visita.À base de Monte Real, acorreram aficionados de várias nacionalidades, desde turistas espanhóis, que acompanhavam os seus acrobatas, a pilotos russos que assistiam às manobras.A forte afluência de visitantes obrigou os militares da Base Aérea Nº5 a pedir reforços à GNR, que montou uma operação de controlo ao trânsito junto à porta de armas da base.O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou este sábado, em Portalegre, que as Forças Armadas são "um pilar estruturante" de Portugal e "uma fonte de grande prestígio" para o País, com capacidade e reputação reconhecidas a nível internacional."É algo que ouço cada vez que participo numa reunião internacional. Conhecem a reputação dos nossos militares", declarou o governante.O ministro discursou na cerimónia de inauguração do Memorial aos Combatentes na freguesia de Santo Amaro, Sousel. A homenagem assinalava os 146 homens, naturais da povoação, que perderam as suas vidas na Guerra Colonial. Para além de recordar o seu sacrifício, o monumento, explicou o ministro, é uma forma de "homenagear Portugal"."Combateram numa guerra que hoje sabemos ter sido uma guerra injusta, uma guerra porventura desnecessária", mas, para eles, a questão "não dizia "respeito à justiça ou não da guerra", afirmou.Em Viseu, o aniversário da Força Aérea foi assinalado na quinta e sexta-feira com 600 batismos de voo no Aeródromo Municipal. A esquadra 502 - Elefantes ficou a cargo dos batismos de voo, com na aeronave C-295M.Em 2018, o número de efetivos das forças armadas registou uma quebra de 25%, o que representa uma redução de 10 mil militares nos quadros.O governo vai triplicar, em 2020, os atuais 196,36 euros que os recrutas recebem durante a Instrução Básica, que dura cerca de dois meses.Na quinta-feira, foi a vez do almirante Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada, se queixar que faltam entre 600 a 800 pessoas para renovar os quadros militares e civis.