A Força Aérea portuguesa transportou esta terça-feira, de urgência, um bebé de quatro meses do Funchal, na ilha da Madeira, para o Continente.



De acordo com um comunicado, "uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – "Linces", descolou da Portela pelas 14H10, com um enfermeiro militar e uma equipa médica civil a bordo, em direção ao Funchal, onde aterrou pelas 15H30".





À chegada a Lisboa, a criança foi transferida para uma ambulância do INEM e transportada a uma unidade hospitalar.