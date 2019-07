Força Aérea transporta recém-nascido com 52 horas de vida dos Açores para Lisboa

A Força Aérea portuguesa efetuou o transporte de um recém-nascido, com apenas 52 horas de vida, esta terça-feira dos Açores para Lisboa.Segundo o comunicado da Força Aérea enviado às redações, a aeronave C-295, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, descolou-se da Base Aérea N.º 4 de Lajes, por volta das 18h00, com destino a Horta, na ilha do Faial, Açores, de onde fez o transporte de dois doentes para o Hospital de São Miguel.O recém-nascido chegou ao continente por volta das 03h12, desta quarta-feira, tendo sido transferido para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM.