Um homem ficou este sábado ferido após a moto que conduzia se ter despistado em Pontes, junto a Setúbal. Testemunhas contaram à GNR ter visto um carro a atravessar-se à frente do motard, forçando o despiste, e escapando em seguida.





O acidente ocorreu pelas 09h40, na estrada nacional 10. Os condutores que assistiram ao acidente chamaram o socorro. Um dispositivo de 10 operacionais e quatro viaturas dos Sapadores de Setúbal, Bombeiros de Águas de Moura e GNR acorreram ao local. A vítima foi transportada para as Urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Investigadores da GNR estão agora a investigar as causas do despiste.