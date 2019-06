Forcado morre em despiste brutal

Dois violentos despistes no Alentejo – em Portalegre e Estremoz – provocaram este domingo um morto e três feridos graves.Leonel Chaves, forcado de 29 anos que pertenceu ao grupo de Arronches e Portalegre, é a vítima mortal.Seguia sozinho num carro que entrou em despiste.Leonel ainda foi levado com vida para o Hospital de Portalegre, mas acabou por morrer à chegada.A mesma unidade hospitalar recebeu ainda três feridos graves, duas horas depois, de um despiste no IP2, junto a Veiros, Estremoz.Um deles foi helitransportado.Existe a possibilidade de o condutor ter estado alcoolizado.