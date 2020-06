Forças Armadas ajudam prisões no combate ao coronavírus

O Exército e a Marinha estão a mostrar às cadeias como fazer a higienização, de forma a travar a pandemia.As "ações de sensibilização" aos guardas e funcionários prisionais vão chegar a 54 prisões e centros educativos.De acordo com o planeamento a que oteve acesso, o Exército está a realizar a maior parte das ações: 42 estabelecimentos prisionais e 6 centros educativos. A Marinha está a trabalhar em seis. Até esta terça-feira já tinham sido apoiadas 15 cadeias. Os trabalhos prolongam-se até ao próximo dia 9, no continente e nas ilhas."Estas ações destinam-se a explicar o processo de transmissão do novo coronavírus, as vias de contacto, os conceitos e os princípios relacionados com a infeção pelo vírus, as áreas de risco, os princípios básicos de limpeza e desinfeção e a utilização adequada do equipamento de proteção individual", explica aofonte do Exército.O Exército já havia auxiliado os ministérios da Saúde, Segurança Social e Educação, este último com 510 ações de sensibilização e 474 de distribuição de equipamentos de proteção individual e gel desinfetante em 515 escolas de 241 municípios."Têm sido as 88 equipas de desinfeção do Exército, que se encontram em elevada prontidão, que têm levado a efeito as ações de sensibilização", refere a fonte.O Exército também já fez 4 ações de desinfeção, 7 de descontaminação de infraestruturas e 384 de viaturas de emergência médica e 740 tripulantes no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.