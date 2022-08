Forças Armadas apoiam transporte de civis no regresso às habitações em Sarzedo, Covilhã. Veja as imagens

As Forças Armadas estão a apoiar o transporte de civis no regresso às suas casa na aldeia de Sarzedo, na Covilhã.



As pessoas estão de volta a casa após terem sido retiradas da aldeia, na segunda-feira, devido à evolução do incêndio que lavrou na aldeia e que ameaçou as habitações.





O apoio surge no âmbito das missões de apoio militar a emergências civis e na sequência de um pedido da Guarda Nacional Republicana. Em comunicado, as Forças Armadas referem que "estão neste teatro de operações desde dia 10 de agosto, tendo, atualmente, em operação, quatro destacamentos de engenharia com quatro máquinas de rasto, sendo três do Exército e um da Força Aérea, que ajudam na abertura de caminhos que facilitam o acesso dos operacionais que combatem os incêndios".