Forças Armadas apoiam vacinação contra a COVID-19 no Litoral Alentejano

Seis enfermeiros dos três Ramos das Forças Armadas estão, desde quinta-feira, dia 2 de dezembro, a apoiar a Unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano (ULSLA), no reforço da vacinação contra a COVID-19.

Os militares vão colaborar com a ULSLA até 16 de dezembro, nos Centros de Vacinação de Odemira, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, na preparação, administração e registo das vacinas, bem como no apoio na zona de recobro, pós vacinação.

A equipa de militares é composta por dois enfermeiros da Marinha, dois enfermeiros do Exército e dois enfermeiros da Força Aérea.

Esta ação resulta de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.