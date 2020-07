Forças Armadas empenham 126 militares em ações no âmbito da prevenção e combate aos incêndios

As Forças Armadas estão a empenhar, entre esta quarta-feira e a próxima sexta-feira, dia 17, 126 militares, em "ações preventivas" no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais.O total de 42 patrulhas (6 da Marinha e 36 do Exército) está em ações de "patrulhamento dissuasor, em 14 distritos de Portugal Continental, por forma a minimizar o risco de incêndios florestais".As ações irão decorrem entre as 10h00 e as 20h00 dos três dias, nos distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu."Este empenhamento resulta de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ao Estado-Maior-General das Forças Armadas", releva este último.