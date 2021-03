As Forças Armadas já deram formação online contra a Covid-19 a 2100 funcionários de instituições de resposta social do Alentejo e Algarve, na última semana. É o primeiro de cinco programas semelhantes em colaboração com o Instituto da Segurança Social.De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), o programa "COVID-19: Cuidados especiais para minimizar a transmissão"começou no dia 22 e é "coordenado pela Direção de Saúde Militar do EMGFA e ministrado pela Unidade de Ensino, Formação e Investigação da Saúde Militar (UEFISM) e outros elementos da Saúde Militar". Dirige-se a "funcionários do Serviço de Apoio Domiciliário, Centros de Dia, Casas de Abrigo, Lares de Infância e Juventude e Centros de Acolhimento Temporários e contempla quatro sessões de formação online.""Estas ações têm como objetivo sensibilizar os funcionários das instituições para as medidas preventivas da propagação por COVID-19, práticas de higienização e limpeza, estabelecimento de circuitos e uso de equipamento de proteção individual, contribuindo para a segurança tanto dos próprios, como das pessoas vulneráveis de quem cuidam", refere o EMGFA.O programa vai decorrer até ao final de abril e pretende abranger funcionários de instituições de resposta social de todo o país.