Forças Armadas montam postos médicos junto às cadeias de Caxias e Custóias. Veja as imagens

As Forças Armadas apoiaram os Serviços Prisionais na instalação de oito postos médicos avançados junto ao Hospital Prisional de Caxias (Oeiras) à cadeia de Custóias (Matosinhos)



Esses postos médicos (tendas) são da Marinha, Exército e Força Aérea e têm seis camas cada. Serão utilizados para fazer a triagem dos reclusos com sintomas de COVID-19, antes da sua entrada nas instalações hospitalares.



Ao Hospital Prisional, em Caxias, foram disponibilizados seis postos, dois de cada ramo das Forças Armadas, e ao Estabelecimento Prisional de Custóias, dois postos do Exército.

