Forças Armadas transportam mais quatro toneladas de víveres para ilha do Corvo

A Força Aérea transportou este sábado, numa aeronave C295, quatro toneladas de víveres e bens essenciais para a ilha do Corvo, num apoio à população de algumas ilhas dos Açores que se debatem com escassez de produtos desde as tempestades de outubro e dezembro de 2019, que destruíram os portos impedindo o abastecimento.Já na quarta-feira, Marinha e Força Aérea colocaram 30 toneladas de alimentos, medicamentos e outros bens e víveres na ilha das Flores, também afetada.Leite, farinha e gás foram alguns dos bens transportados.