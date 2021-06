Forças de segurança em protesto em frente à Assembleia da República

As forças de segurança estão esta segunda-feira em protesto em à frente da Assembleia da República, em Lisboa, numa manifestação organizada pelo Movimento Zero.Os manifestantes exigem melhores condições de trabalho, nomeadamente a atualização das tabelas salariais e a ataribuição de subsídio de risco a todos os polícias.O protesto, sobre o mote 'Hora de Agir- Unidos Somos a Tempestade que os Atormenta' , teve início pelas 11h00, foi organizado pelo 'Movimento Zero', grupo inorgânico que nasceu nas redes sociais há alguns anos e que, em 2019 participou num protesto organizado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), que reuniuOs sindicatos da PSP e da GNR não estarão presentes oficialmente nesta manifestação, mas admitem a participação de membros seus associados, a título individual.A ação não tem, até ao momento, hora para terminar e obrigou a alguns condicionamentos de trânsito na zona circundante à Assembleia da República.Pelas 12h00, eram cerca de 200/300 os polícias e militares da GNR no local, segundo apurou o