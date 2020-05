Forte chapada na cabeça foi fatal para Valentina. Pai e madrasta deixaram criança de 9 anos morrer no sofá

mantinha envolvimentos sexuais com colegas na escola ou se erapor parte de um homem a quem a criança tratava por "padrinho"., enquanto lhe batia nas pernas e rabo. Sandro tentou ainda asfixiar a menina, tudo isto na presença da madrasta, Márcia. A chapada na cabeça foi o golpe final, o golpe que tirou a vida à menina. O casal deixou-a depois para morrer no sofá.O corpo de Valentina foi encontrado sem vida numa zona de mato junto à estrada que segue para a Serra d'el Rey, no distrito de Leiria, coberto por giestas.Foi transportada para o local pelo pai e pela madrasta, que esta quarta-feira foram colocados em prisão preventiva.Sandro Bernardo está indiciado do homicídio qualificado e violência doméstica. Márcia está igualmente acusada de homicídio qualificado. Ambos os arguidos estão ainda acusados do crime de profanação de cadáver.A madrasta da menina foi para a cadeia de Tires, enquanto o pai vai ficar em preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.