Forte onde caiu Salazar à venda

O Forte Velho de Santo António da Barra, onde Salazar caiu de uma cadeira de lona, no dia 3 de agosto de 1968, episódio que simbolicamente representa o princípio do fim do Estado Novo, vai ser posto à venda.O edifício consta de uma lista de mais de 190 imóveis, esta sexta-feira publicado em Diário da República, que serão vendidos ao abrigo da Lei das Infraestruturas Militares.O despacho assinado pelos secretários de Estado do Tesouro e da Defesa define um conjunto de quartéis e terrenos que podem ser vendidos em todo o País.Entre eles está também o Convento de Santa Clara em Coimbra.