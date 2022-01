Os 400 mil euros que foram encontrados escondidos num muro, em Rio de Moinhos, Penafiel, estão há um mês e meio por reclamar.A Polícia Judiciária tomou conta da investigação e a hipótese que ganha cada vez mais força é a de que o dinheiro encontrado seja proveniente do tráfico de droga. Não há ainda qualquer suspeito.Os cinco cofres com o dinheiro foram encontrados escondidos no muro por dois militares da GNR que estavam a fazer um serviço gratificado.