Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incidente com camião em Telheiras deixa veículo de "pernas para o ar"

Veículo ficou na vertical devido ao peso da carga.

10:05

Um camião capotou esta segunda-feira em Telheiras enquanto fazia manobras para levantar um contentor de entulho. O veículo acabou por ficar na vertical devido ao peso da carga.



O condutor do camião não sofreu ferimentos.



Os bombeiros Sapadores de Lisboa estão no local para iniciar as manobras para colocar o veículo na sua posição normal.