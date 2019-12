Foto antiga ia ilibando assaltante do Metro do Porto

Ser ou não ser. Eis a questão. O caso não é propriamente Shakespeariano, mas o reconhecimento de um jovem, agora com 19 anos, como autor, ou não, de um assalto no Metro, em Vila do Conde, tem dado muito trabalho à Justiça. Depois de ter sido ilibado em fase de instrução, a Relação do Porto deu razão ao recurso do Ministério Público (MP) e leva-o a julgamento.Em causa, um crime cometido em abril de 2017. Na altura, um trio, com idades dos 17 aos 20 anos, assaltou outros dois jovens, num caso que começou no Metro, em Vila do Conde. Primeiro, apoderaram-se de 35 euros e, depois, de mais 400 levantados no multibanco.Dois deles foram julgados e condenados. O terceiro não. Tudo porque o juiz de instrução entendeu que não houve reconhecimento. De facto, as vítimas tiveram dúvidas quando colocadas perante a foto do ladrão - do cartão de cidadão de quando tinha 13 anos. Mais tarde, identificaram-no, num reconhecimento presencial em que o suspeito foi colocado ao lado de dois homens - agentes da PSP -, de 36 e 37 anos.O juiz de instrução deixou cair o caso, só que a Relação deu razão ao MP, realçando o valor do reconhecimento presencial sobre o que se passou com a foto antiga. A defesa contestou com questão da diferença de idades, mas os juízes entendem que "são irrelevantes simples conjeturas de cariz meramente retórico sobre alegada falta de semelhança" entre as pessoas sujeitas ao ato de identificação.