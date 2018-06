Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baleia morta a boiar em praia da Costa da Caparica

Polícia marítima enviou embarcação para o local.

11:30

Uma baleia foi avistada por um nadador-salvador e um pescador, esta manhã de terça-feira, em frente ao restaurante 'Cabana Bar', na praia da Fonte da Telha, na freguesia da Costa da Caparica.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto da Polícia Marítima de Lisboa, o animal terá sido avistado a cerca de 500 metros da praia, mas neste momento já se encontra a cerca de uma milha da terra.



A Polícia Marítima de Lisboa já enviou uma embarcação para o local, confirmando o óbito do animal, e aguarda resposta po parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sobre o transporte do animal.



O alerta foi dado por volt das 11h17.



As autoridades já informaram as entidades competentes pelo trânsito marítimo, na tentativa de evitar possíveis acidentes, uma vez que a Baleia tem 'grandes dimensões', avança fonte do Porto de Lisboa.