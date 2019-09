Bombardeiro furtivo B2 da Força Aérea dos EUA reabastece na base das Lajes

Um avião bombardeiro furtivo B2 Spirit da Força Aérea norte-americana reabasteceu esta segunda-feira na base das Lajes, nos Açores, no âmbito de uma missão de interoperabilidade entre aliados, avançou o major Ross Jones, que coordenou a operação.A aeronave partiu da 509th Bomb Wing Whiteman de Missouri, nos Estados Unidos da América, com destino à base aérea de Fairforth, no Reino Unido, mas parou na ilha Terceira, nos Açores, onde os Estados Unidos também têm presença militar, para um abastecimento 'hot pit' (com os motores ligados), que demorou cerca de duas horas.Segundo o major Ross Jones, que é também piloto deste tipo de aeronaves, a missão envolveu a deslocação de dois B2 para o espaço europeu para a realização de exercícios de interoperabilidade com os aliados dos Estados Unidos."A nossa missão é assegurar aos nossos aliados que temos os meios e a vontade para protegê-los e para dissuadir os nossos adversários de agressões a nível internacional", avançou, em declarações aos jornalistas.Esta não foi a primeira vez que um bombardeiro B2 fez escala na base das Lajes, mas há vários anos que tal não acontecia.