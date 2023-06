As fotos do corpo com mais de 130 lesões são a prova da tortura que foi infligida a Jéssica Biscaia, a menina de três anos assassinada o ano passado em Setúbal. Não deixaram o tribunal indiferente, mas não comoveram Justo Montes, o arguido que esta segunda-feira decidiu falar na primeira sessão de julgamento.









