A fragata ‘Corte-Real’, da Marinha portuguesa, já atracou na Letónia para um período de descanso, após duas semanas a navegar no Mar do Norte e Mar Báltico.



A operar como ‘navio-almirante’ numa missão da NATO, a fragata chegou sexta-feira ao porto de Riga, com 180 militares a bordo. O comando da ‘Standing NATO Maritime Group 1’ está nas mãos do comodoro Vizinha Mirones até janeiro do próximo ano.

Ver comentários