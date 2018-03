Marcelo solidário com família de português que morreu no atentado em França

Presidente da República enviou uma mensagem ao seu homólogo, Emmanuel Macron.

Por Lusa | 19:10

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta sexta-feira solidariedade para com a família do português que morreu no ataque no Sul de França, a propósito do qual enviou uma mensagem ao seu homólogo, Emmanuel Macron.



"Ao tomar conhecimento do facto de um cidadão português ser também vítima mortal no ataque em Trèbes, o Presidente da República deseja manifestar a sua solidariedade e sentidos pêsames aos familiares e amigos neste momento difícil", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República.



Segundo a mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem ao Presidente da República Francesa transmitindo-lhe "a sua solidariedade, em nome de todos os portugueses, para com o povo francês, especialmente para com as famílias das vítimas de mais este atroz ato terrorista naquele país".



O chefe de Estado "sublinha a sua convicção na importância da Europa se manter unida no combate à violência e ao terrorismo", lê-se no texto.



O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro confirmou esta sexta-feira a morte de um português neste ataque terrorista no sul de França, reivindicado pelo grupo extremista Daesh, que causou quatro vítimas mortais, entre as quais o atacante, e cinco feridos.



"Confirma-se a morte de um português. Foi confirmado pelas autoridades francesas aos nossos serviços consulares", disse à agência Lusa José Luís Carneiro, acrescentando que não dispunha ainda de "dados de identificação" do cidadão português.



Segundo o mais recente balanço provisório oficial, citado na imprensa francesa, as outras três vítimas mortais foram o passageiro do automóvel que o atacante roubou em Carcassonne, duas pessoas feitas reféns num supermercado de Trèbes e o próprio atacante, morto durante o assalto policial.