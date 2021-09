Francês de 35 anos desaparece durante caminhada na Madeira

Um cidadão francês de 35 anos está desaparecido desde quarta-feira na ilha da Madeira, estando a decorrer uma operação de busca que se iniciou este sábado, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do comando nacional da PSP, as buscas iniciaram-se "de imediato" na tarde deste sábado, logo após as autoridades terem sido alertadas pela Embaixada de França para o desaparecimento do homem, quando estaria a "fazer uma caminhada" na conhecida levada do Caldeirão Verde.

"Está desaparecido desde o dia 1. Só nos deram conhecimento hoje, através da embaixada. Estamos a tentar localizá-lo", disse a mesma fonte, ao adiantar que, nas buscas, estão envolvidas outras entidades, como a Proteção Civil da Madeira.