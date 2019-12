Francês desaparecido no aeroporto de Lisboa

Daniel Gille, francês de 52 anos, residente no Brasil, desapareceu sem deixar rasto no aeroporto de Lisboa, na última quarta-feira, depois de ter viajado de Porto Alegre, no Brasil, para a capital, onde ia fazer escala de um dia até ao destino final, Bordéus, em França.O alerta foi dado pela filha que está no Brasil a tentar reunir fundos para viajar para o nosso país e procurar o pai, diagnosticado com esquizofrenia.O SEF confirmou a entrada do francês em território nacional, no aeroporto, e a PSP foi alertada e investiga. Já foram registados vários falsos avistamentos, nenhum confirmado.