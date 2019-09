Francesa apanhada a traficar pessoas no Aeroporto de Lisboa

Uma francesa, de 63 anos, foi detida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa, quando tentava introduzir ilegalmente em Portugal um homem de 34 anos, natural da Costa do Marfim.A detenção ocorreu na sexta-feira, momentos após a dupla ter aterrado em Lisboa, num voo vindo de França. Os documentos que ambos mostraram eram falsos.O africano que estava a ser alegadamente traficado pediu asilo político a Portugal, e foi colocado provisoriamente no centro do aeroporto. A francesa, por seu turno, deverá ser presente a juiz.