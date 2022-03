Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, chegou ao DIAP, na manhã desta quarta-feira, para cumprir as formalidades legais antes de ser presente ao juiz de instrução.O dirigente azul e branco foi detido no âmbito de mandados por violência doméstica, ao final da manhã de terça-feira. Dormiu esta noite nos calabouços da PSP e vai conhecer, esta quarta-feira, a medida de coação aplicada.