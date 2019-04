Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco J. Marques: «O bando de marginais quer continuar a ganhar à custa da batota»

Diretor de comunicação do FC Porto recorre ao Twitter para deixar recado.

14:42

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, disse esta terça-feira que "o bando de marginais quer continuar a ganhar à custa da batota", numa publicação que surgiu pouco depois de o Benfica ter condenado as ameaças aos árbitros.



"Talvez aqui esteja a explicação para o tetra. O bando de marginais quer continuar a ganhar à custa da batota. Logo à noite, no Porto Canal, vamos aprofundar mais este caso muito grave de adulteração da verdade desportiva", escreveu Francisco J. Marques no Twitter, evocando a polémica com Cássio, César Boaventura e Benfica.