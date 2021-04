"O Luanda Leaks acendeu a luz numa sala que estava às escuras. Foi um momento de viragem e o mapa do tesouro”, defendeu esta quinta-feira em tribunal Francisco Louçã, ex-coordenador do BE, arrolado como testemunha de Rui Pinto.Para o conselheiro de Estado, o facto de o Luanda Leaks ter identificado as mais de 400 empresas associadas ao universo Isabel dos Santos e “pelas quais o dinheiro circulava” foi “o ponto de partida que nunca tinha sido obtido pelas autoridades”. Rui Pinto foi a fonte dos Luanda Leaks e, para Louçã, é um denunciante.