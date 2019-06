Fraude com passes de transporte lesa Estado em mais de 66 mil euros

O Ministério Público estima que o Estado tenha sido lesado em 66 951 euros com o esquema de carregamento ilegal de passes de transportes, que vai levar a julgamento 266 polícias e 5 funcionários da empresa Transportes Sul do Tejo (TST).



Segundo a investigação, entre 2014 e 2015, os arguidos trocaram a requisição mensal de transporte pelo valor em dinheiro. Em acordo com os polícias, os funcionários dos TST não registavam a requisição, nem inseriam a venda do título e o valor correspondente. No entanto, eram apresentadas à empresa e enviadas à PSP para pagamento.

