Fraude das malas rende 90 mil euros

Mediadora de seguros e outros 18 arguidos foram condenados.

Por Ágata Rodrigues | 08:42

O esquema fraudulento consistia em falsificar documentos de embarque de avião, dar as malas como perdidas e pedir indemnização pelo alegado furto de bagagens, lesando duas seguradoras em mais de 90 mil euros.



Os 28 arguidos foram julgados no Tribunal de Espinho, que condenou ontem 19 a penas suspensas e multas, absolvendo os outros nove, uma vez que 13 dos casos que constavam na acusação já tinham prescrito.



Luísa Reis, mediadora de seguros nos anos 2011 e 2012 em Oliveira de Azeméis e considerada mentora do esquema, foi condenada a cinco anos de pena de prisão, suspensa, por ter cometido 25 crimes de falsificação de documentos, 18 de burla consumada e sete de burla na forma tentada. Está ainda obrigada a pagar 12 mil euros de indemnização, sob pena de ter que cumprir pena de prisão efetiva. Fica ainda impedida de exercer atividade na área dos seguros.



Segundo a juíza presidente do coletivo, outros quatro arguidos "tinham uma participação ativa no esquema" e, por isso, foram condenados a penas suspensas, com a obrigação de pagar indemnizações de valores "avultados que exigem sacrifício por parte dos arguidos, mas permitem que pensem que a liberdade só depende deles", explicou.

Os restantes 14 arguidos condenados têm que pagar multas entre 750 e 4300 euros.



O tribunal pretendia também imputar a uma mulher a autoria de mais crimes, mas esta não aceitou a alteração substancial dos factos e vai ser julgada num processo autónomo.