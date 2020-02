Fraude de 5 milhões em carros importados leva a detenção de pelo menos 14 pessoas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pelo menos 14 pessoas – dez delas funcionários do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) ou da Autoridade Tributária - foram esta quarta-feira detidas numa megaoperação liderada pela GNR que desmantelou uma rede internacional que terá defraudado o Estado em cinco milhões de euros, com um esquema de faturação relativo a carros importados, que eram comercializados sem pagar IVA.De acordo com a GNR, para ...