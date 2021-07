Fraude faz Estado perder milhões de euros na venda das barragens

Negócio das barragens faz Estado perder milhões de euros

Um parecer arrasador e um esquema de planeamento fiscal que foi para além do agressivo, e que terá lesado o interesse público em centenas de milhões de euros, levaram ontem à realização de 11 buscas a nível nacional. O Ministério Público investiga a venda de seis barragens da EDP no rio Douro aos franceses da Engie por 2,2 mil milhões de euros, sem que nada tenha sido pago em imposto de selo e em IMT.Nas buscas realizadas na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um dos documentos apreendidos foi o parecer da diretora de Recursos Hídricos da APA que chumbou o negócio, por estar “em causa o interesse público.” Uma prova essencial para demonstrar como o Estado foi lesado em virtude do Governo não ter renegociado a compensação a pagar pela EDP a título de equilíbrio económico-financeiro (EEF).